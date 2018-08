Nuoto, Alessandro Miressi: è solo l’inizio. Un fisico da modellare per sognare l’Olimpo

Quel 46″99 della 4×100 stile libero maschile aveva chiamato un tempo decisamente buono in vista della prova individuale ed Alessandro Miressi, da favorito, non ha tremato. 202 centimetri ed un fisico imponente ma ancora da formare completamente, il 19enne piemontese era atteso nella finale dei 100 stile libero agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna).

Ebbene, l’oro continentale resta in Italia. 2 anni fa era stato Luca Dotto a conquistarlo, quest’oggi quinto nell’atto conclusivo. Ma quelli erano Europei nell’anno olimpico, particolari, che tra rinunce e condizione non al top potevano lasciare spazio a delle interpretazioni. Quest’oggi si faceva davvero sul serio perchè nelle acque britanniche ci si giocava il podio dell’evento clou dell’anno.

Il 48″01, nuovo personale del ragazzo, è valso il titolo, mettendo in vasca una seconda parte di gara da 24″79, aprendosi la strada verso il successo. Un tempo che lo porta a pochissimo da quei 47″ che sono il suo vero obiettivo in vista dell’eccellenza ma il giovane di Moncalieri cresce gradualmente e prima o poi ci arriverà.

Si perchè parliamo di un classe ’98 in evoluzione: i particolari della partenza ancora debbono essere migliorati e la prima vasca può essere più rapida. Accorgimenti che verranno messi a punto in questo biennio che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove il gigante buono vorrà essere cattivissimo in acqua come oggi. Una voracità di successo che gli ha consentito anche di prendersi una piccola rivincita nei confronti del britannico Duncan Scott, quest’oggi secondo con il crono di 48″23, che lo aveva battuto tre anni fa nei Giochi Europei 2015 a Baku. Oggi il riscatto con gli interessi.

L’Italia ha un nuovo campione della velocità, dunque, pronto a raccogliere l’eredità dei suoi illustri predecessori che nella giornata odierna, anche con un filo d’emozione, hanno commentato in televisione la sua prestazione. Questo giovane introverso ma esplosivo nel suo darsi agonistico ci farà divertire e i margini di miglioramento sono ancora ampi.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OASport