Mountain bike, Coppa del Mondo Moint Saint Anne 2018: Gerhard Kerschbaumer secondo nella penultima tappa

Prosegue il momento positivo del campione d’Italia Gerhard Kerschbaumer. Nella penultima prova di Coppa del Mondo 2018 di mountain bike a Mont-Sainte-Anne, in Canada. Il campione italiano, dopo aver trionfato a Vallnord (Andorra), è giunto secondo in questo round, mettendo in evidenza coraggio e grandissima classe.

Partito con circospezione, l’altoatesino si è reso protagonista di una grande rimonta che lo ha portato a ridosso della coppia di testa formata dallo svizzero Nino Schurter e dal neozelandese Anton Cooper. Un problema meccanico (rottura della catena) ha tagliato fuori dalla lotta per il successo il campione del mondo mentre sui fuggitivi rientravano l’elvetico Mathias Flückiger e il francese Titouan Carod.

Nella sesta tornata, purtroppo Kerschbaumer è caduto malamente urtando spalla e faccia a terra. Un incidente che comunque non ha impedito al 27enne di Bressanone, nonostante le ferite, di giungere al traguardo in seconda piazza alle spalle d Flückiger e davanti a Carod e Marotte, agevolato anche dalla caduta di Cooper. Da segnalare il quinto posto del goriziano Luca Braidot, argento agli Europei. Biker che torneranno protagonisti a La Bresse (Francia), il 25-26 agosto, per l’ultimo appuntamento di Coppa.







Foto: Twitter UCI