MotoGP oggi (venerdì 10 agosto), GP Austria 2018: come vedere in tv le prove libere su Sky e TV8

Siamo ai nastri di partenza del weekend del Gran Premio d’Austria 2018, undicesimo appuntamento della stagione. Sul celebre Red Bull Ring oggi inizieranno a fare sul serio le tre classi, con la consapevolezza che il campionato si stia avvicinando alla fase cruciale, per cui ogni turno, ed ogni punto, diventerà ancor più fondamentale.

Tutte e tre le classi presentano spunti di grande importanza su un circuito decisamente particolare, nel quale i distacchi sono sempre ridotti ed i sorpassi sono all’ordine del giorno. In MotoGP sarà ancora una volta una sinfonia della Ducati, dopo le due vittorie su due da quando si è tornati a correre su questa pista posizionata tra i monti della Stiria? Da questo venerdì inizieremo a capire qualcosa in più, con Honda e Yamaha pronte alla battaglia e con Marc Marquez che proverà a gestire l’ampio margine nei confronti di Valentino Rossi e Andrea Dovizioso.

Il venerdì del Gran Premio d’Austria, come sempre, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Sky Sport, per mezzo dei canali SkySport MotoGP (207) e SkySport1 (201). La giornata tra i monti della Stiria sarà visibile anche su SkyGo (per i soli abbonati), per cui su smartphone, pc e tablet.

OASport, come ogni altro appuntamento del Mondiale, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione in programma, per non perdervi nemmeno un istante delle emozioni sulla pista del Red Bull Ring. Di seguito il programma completo del venerdì del Red Bull Ring, con tutti gli orari delle varie sessioni e come seguirli in tv.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2018

Programmazione live su SkySport1 e SkySport MotoGP

Venerdì 10 agosto

ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 1 Moto2

ore 13.10-13.50 Prove libere 2 Moto3

ore 14.02-14.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Prove libere 2 Moto2

Repliche su SkySport1:

Prove libere 1 MotoGP: ore 12.30

Prove libere 2 MotoGP: ore 16.10

Prove libere 2 Moto2: ore 17.00

Repliche su SkySport MotoGP:

Prove libere 2 MotoGP: ore 16.10, 19.30, 23.00

Prove libere 2 Moto2: ore 17.10, 21.15, 02.15

Prove libere 2 Moto3: ore 18.45, 22.15, 00.45

foto: Valerio Origo