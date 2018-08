MotoGP, GP Gran Bretagna 2018 oggi (sabato 25 agosto): a che ora iniziano le prove libere 3 e le qualifiche. La programmazione tv

Seconda giornata del GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Motomondiale. A Silverstone il sabato sarà, come sempre, dedicato a prove libere 3 e qualifiche. Una lunga e fondamentale giornata che stabilirà la griglia di partenza delle gare di domenica. Tanta bagarre in pista, ma con un occhio rivolto al cielo, perché il meteo qui non promette nulla di buono.

Il sabato di Silverstone comincerà alle ore 10.00 con le prove libere 3 della Moto3, poi a seguire le altre due classi e il resto del programma, come da copione. Tutta la giornata sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà la sintesi delle qualifiche in differita.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di prove libere e qualifiche delle tre classi del GP della Gran Bretagna.

La programmazione di Sky Sport MotoGP HD

Sabato 25 agosto

ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 3

ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 3

ore 11.55-12.40, Moto 2, Prove libere 3

ore 13.35-14.15, Moto 3, Qualifiche

ore 14.30-15.00, Moto GP, Prove libere 4

ore 15.10-15.25, Moto GP, Qualifica 1

ore 15.35-15.50, Moto GP, Qualifica 2

ore 16.05-16.50, Moto 2, Qualifiche

La programmazione di TV8/HD

Sabato 25 agosto

ore 17.00, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@osport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo