MotoGP, GP Austria 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi sabato 11 agosto si disputano le qualifiche del GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Al Red Bull Ring partirà la caccia all’ambita pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani: si preannuncia grande spettacolo, entriamo nel vivo nel campionato e ogni momento potrebbe essere decisivo. Su questo tracciato le Ducati partiranno con tutti i favori del pronostico, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo hanno tutte le carte in regola per impressionare e per scattare davanti a tutti ma dovranno sempre fare i conti con Marc Marquez che vuole fare saltare il banco nonostante parta da sfavorito.

Il leader della classifica generale vuole allungare ulteriormente su Valentino Rossi che non ha un grande feeling con questa pista ma che come sempre proverà a battagliare da vero campione. Come sempre prima delle qualifiche vere e proprie, divise in Q1 e Q2, i piloti avranno a disposizione due turni di prove libere per trovare il giusto set-up sulle proprie moto e cercare il feeling perfetto con la pista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle qualifiche del GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 11 AGOSTO:

9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

12.35-13.15 Qualifiche Moto3

13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

15.05-15.50 Qualifiche Moto2

GP AUSTRIA 2018: DOVE VEDERE LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP e diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Diretta streaming su Sky Go e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













