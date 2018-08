MotoGP, GP Austria 2018: programma, orari e tv. Si torna in pista fra 5 giorni

Il Mondiale MotoGP non conosce soste e non si ferma dopo il GP di Repubblica Ceca che si è corso nel weekend. Il Circus ripartirà infatti immediatamente alla volta dello Spielberg dove nel weekend del 10-12 agosto si disputerà il GP di Austria 2018, tappa fondamentale per l’intero campionato. Su questo tracciato la Ducati cerca risposte importanti, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in grado di ruggire ma attenzione anche a Valentino Rossi che punta sempre in alto e con la sua classe è in grado di fare saltare il banco in ogni momento. Marc Marquez punta però al successo come sempre per confermarsi padrone della classe regina e avvicinarsi sempre di più al titolo iridato.

Si incomincia il venerdì con le prove libere, poi il sabato spazio alle qualifiche e domenica toccherà alle gare. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 10 AGOSTO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.40 Moto2, prove libere 1

13.10-13.50 Moto3, prove libere 2

14.05-14.50 MotoGP, prove libere 2

15.05-15.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 11 AGOSTO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

DOMENICA 12 AGOSTO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP AUSTRIA 2018: COME SEGUIRLO IN DIRETTA TV E STREAMING

L’intero weekend sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8. Palinsesto ancora da confermare.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.