Motocross MXGP, GP Bulgaria 2018: Jeffrey Herlings domina le qualifiche, Tony Cairoli quinto

Jeffrey Herlings prosegue nel suo dominio imperterrito ed è perfetto anche nelle qualifiche del GP di Bulgaria 2018, 17esima tappa del Mondiale motocross MXGP. L’olandese, reduce da nove successi consecutivi e sempre più vicino al titolo iridato, si è imposto agevolmente sul tracciato di Sevlievo e domani in gara andrà a caccia ancora di una doppietta per ipotecare definitivamente il Mondiale. Tony Cairoli, attardato di 58 punti in classifica generale, sta correndo infatti in condizioni fisiche precarie a causa della lesione di un legamento del ginocchio destro infortunato settimana scorsa in Svizzera: il Campione del Mondo si è dovuto accontentare della quinta posizione distaccato di ben 38 secondi dal compagno di marca in KTM.

Oggi il tulipano è volato via fin dai primi metri e ha scavato un solco incolmabile nei confronti di tutti gli avversari, chiudendo con il tempo di 24:22.681. Alle spalle del dominatore della stagione si piazzano lo sloveno Tim Gajser della Honda a 19.8 secondi, il belga Clement Desalle della Kawasaki a 24.3 secondi e il francese Romain Febvre della Yamaha a 33.8 secondi.

GP BULGARIA 2018: RISULTATI CLASSIFICA E GRIGLIA DI PARTENZA













FOTOCATTAGNI