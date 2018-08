Motocross, GP Svizzera 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dopo l’ennesima doppietta di Jeffrey Herlings anche nel Gran Premio del Belgio, il Mondiale Motocross torna in pista nel fine settimana del 18-19 agosto per il Gran Premio di Svizzera sul tracciato di Frauenfeld-Gachnang. Siamo ormai giunti a cinque tappe dalla conclusione della stagione, e il duello in vetta tra Herlings ed il nostro Tony Cairoli è giunto ormai alle battute finali, con l’olandese che sembra ormai inarrestabile verso il suo primo titolo nella classe regina. Ce la farà il campione di Patti a rimontare i 39 punti di distacco sul suo giovane rivale? Assieme a questo avvincente duello, non va dimenticato quello nella classe MX2 tra lo spagnolo Jorge Prado e il lettone Pauls Jonass, distanziati di appena 28 punti. Si annuncia un fine settimana davvero intenso in terra elvetica.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo con gli orari di ogni sessione e come seguirli in tv.

PROGRAMMA GP SVIZZERA 2018

Sabato 18 agosto

ore 11.30 Prove libere MX2

ore 12.00 Prove libere MXGP

ore 14.00 Prove cronometrate MX2

ore 14.40 Prove cronometrate MXGP

ore 16.25 Qualifying race MX2

ore 17.10 Qualifying race MXGP

Domenica 19 agosto

ore 10.25 Warm-up MX2

ore 10.45 Warm-up MXGP

ore 13.15 Gara-1 MX2

ore 14.15 Gara-1 MXGP

ore 16.10 Gara-1 MX2

ore 17.10 Gara-1 MXGP

IN TV – Le gare di Frauenfeld-Gachnang saranno visibili n tv su Eurosport mentre in streaming la visione sarà assicurata tramite Eurosport Player.

OA Sport – Il nostro sito vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le gare della MXGP per non perdervi nemmeno un attimo del duello tra Herlings e Cairoli.

