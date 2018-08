Andrea Dovizioso: “Oggi è stato difficile, un podio importante. Vedo l’aspetto positivo”

Terzo nel GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP, Andrea Dovizioso analizza la sua prestazione nella gara che ha visto il trionfo di Jorge Lorenzo, suo compagno di squadra, a precedere il leader del campionato Marc Marquez e per l’appunto il forlivese.

Una gara in cui il “Dovi” ha sofferto con le gomme nel finale, non riuscendo a cambiare ritmo come fatto invece dal teammate, bravo a prendersi questo successo in maniera meritata: “Nella prima parte ero in gestione perché Marquez stava andando via non su un passo esagerato – ha dichiarato Dovizioso ai microfoni di Sky Sport – Volevo poi superare Jorge (Lorenzo ndr.) ma non ci sono mai riuscito. Sul finire di gara ho finito le gomme e perdevo tanto soprattutto in due curve. Non ero in grado di attaccare il mio compagno di squadra. Oggi era difficile però è un altro podio e sono punti importanti. Si poteva fare meglio però c’è del positivo“, ha chiosato il ducatista.













FOTOCATTAGNI