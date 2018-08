Moto3, GP Repubblica Ceca 2018: risultato e classifica prove libere 3. Gabriel Rodrigo il più veloce davanti a Kornfeil e Di Giannantonio. Molto attardato Bezzecchi

L’argentino Gabriel Rodrigo ha staccato il miglior tempo delle terze prove libere del GP di Repubblica Ceca nella classe Moto3 grazie ad un ultimo giro in simulazione da qualifica in cui ha sfruttato al meglio la scia dello spagnolo Aron Canet, il quale ha chiuso in settima piazza dopo essere stato in testa per lunghi tratti della sessione. Il pilota ceco Jakub Kornfeil ha ottenuto la seconda posizione a meno di un decimo di ritardo da Rodrigo con un giro in cui non ha usufruito della scia di altri piloti, perciò il padrone di casa si candida al ruolo di favorito quantomeno per la pole.

La pattuglia italiana di Moto3 si è ben disimpegnata con quattro piloti nei primi otto che hanno dimostrato di avere il potenziale per giocarsi le prime due file in griglia. Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il terzo tempo facendo intravedere un ottimo passo in vista di una gara che, considerando l’assenza per infortunio del leader del Mondiale Jorge Martin, potrebbe essere fondamentale in ottica campionato. Ottima quarta piazza per Lorenzo Dalla Porta che conferma i buoni risultati delle ultime gare. In ripresa Niccolò Bulega, autore del sesto tempo, il quale si è adattato alla pista di Brno al meglio mostrando finalmente la propria velocità. L’ultimo italiano in top10 è stato Enea Bastianini, il quale ha chiuso in ottava posizione con quasi mezzo secondo di ritardo rispetto al leader. In grande difficoltà Marco Bezzecchi, secondo nel Mondiale, che non è riuscito a trovare le giuste sensazioni in moto ed è rimasto lontanissimo dai primi con più di un secondo di svantaggio ed in 23esima piazza.













CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 MOTO3, GP REPUBBLICA CECA 2018

1 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 225.1 2’08.115

2 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 218.8 2’08.189 0.074 / 0.074

3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 218.5 2’08.504 0.389 / 0.315

4 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 223.2 2’08.565 0.450 / 0.061

5 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 220.4 2’08.570 0.455 / 0.005

6 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.7 2’08.590 0.475 / 0.020

7 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.1 2’08.627 0.512 / 0.037

8 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 220.9 2’08.669 0.554 / 0.042

9 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 221.3 2’08.712 0.597 / 0.043

10 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 220.5 2’08.726 0.611 / 0.014

11 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 221.3 2’08.803 0.688 / 0.077

12 15 Filip SALAC CZE Cuna de Campeones Czech Talent KTM 218.8 2’08.857 0.742 / 0.054

13 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 219.0 2’08.878 0.763 / 0.021

14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 218.4 2’08.964 0.849 / 0.086

15 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 215.5 2’08.988 0.873 / 0.024

16 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 218.8 2’08.996 0.881 / 0.008

17 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 221.7 2’09.176 1.061 / 0.180

18 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 218.0 2’09.211 1.096 / 0.035

19 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.7 2’09.226 1.111 / 0.015

20 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 221.9 2’09.279 1.164 / 0.053

21 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 218.1 2’09.330 1.215 / 0.051

22 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 220.3 2’09.380 1.265 / 0.050

23 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 220.0 2’09.407 1.292 / 0.027

24 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 219.4 2’09.523 1.408 / 0.116

25 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.7 2’09.592 1.477 / 0.069

26 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 215.8 2’09.689 1.574 / 0.097

27 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 217.6 2’10.051 1.936 / 0.362

28 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 220.6 2’10.165 2.050 / 0.114

