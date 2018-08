Milan-Roma, terza giornata Serie A: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Oggi alle 20.30 andrà in scena a San Siro, presumibilmente sotto la pioggia, l’anticipo della terza giornata di Serie A 2018-2019 tra Milan e Roma. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta contro il Napoli, si trovano già nella condizione di non poter più sbagliare per non incappare subito nella prima crisi stagionale. I capitolini, dopo il pareggio pirotecnico con l’Atalanta, proseguono nella ricerca di una identità dopo le tante variazioni della rosa provocate dal mercato estivo.

Gattuso dovrebbe nuovamente preferire Musacchio al neo-acquisto Caldara in difesa, mentre davanti Suso e Calhanoglu affiancheranno Higuain, a caccia del primo gol ufficiale in maglia rossonera.

Sul fronte romanista, Di Francesco potrebbe optare per un cambio di modulo, varando il 4-2-3-1 che potrebbe consentire a Pastore di agire nella posizione prediletta di trequartista alle spalle dell’unica punta Dzeko. Ballottaggio tra Shick ed Under sulla corsia di destra, mentre dovrebbe partire titolare il terzino olandese Karsdorp, sin qui falcidiato dagli infortuni.

Il match prenderà il via alle 20.30 e sarà trasmesso in tv su Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma satellitare), nonché in streaming su SkyGO.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 31 agosto

Ore 20.30: Milan-Roma. Diretta tv su SkySport Serie A (202)

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. All.: Gattuso

Roma (4-2-3-1): Olsen, Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Schick, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco













Foto: Gianfranco Carozza