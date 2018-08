Lotta, Frank Chamizo indemoniato: il migliore al Mondo, numero 1 nel ranking! L’italiano toglie lo scettro a Burroughs

Frank Chamizo è letteralmente scatenato e si conferma la stella della lotta mondiale. L’azzurro, dopo essersi laureato Campione del Mondo prima tra i 65 kg e poi tra i 70 kg vincendo nel mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, aveva deciso di cambiare ancora categoria di peso passando ai 74 chilogrammi e facendo immediatamente capire di essere un fenomeno.

Oggi è arrivata la conferma: il ragazzo di origini cubane è il nuovo numero 1 del ranking internazionale della sua categoria, risalendo ben quattro posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento della classifica e scavalcando così sua maestà Jordan Burroughs, il King indiscusso che però il nostro Spartacus ha sconfitto nel weekend al torneo Yasar Dogu di Istanbul per la prima volta in carriera. Lo statunitense, leader della categoria da praticamente un decennio (ha vinto il titolo olimpico a Londra 2012 e quattro ori iridati), ha dovuto così cedere lo scettro al nostro fenomeno che ora punto dritto ai Mondiali di Budapest per scrivere una nuova pagina di storia.













Foto: UWW