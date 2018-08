LIVE Napoli-Milan, Serie A in DIRETTA: programma, orario d’inizio e tv. Come seguire in diretta il big match

Sabato 25 agosto si giocherà Napoli-Milan, big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019. Un incontro di grande tradizione e fascino andrà in scena sul rettangolo di gioco dello stadio San Paolo. I partenopei di Carlo Ancelotti, tornato nel campionato italiano dopo 9 anni, hanno iniziato nel modo migliore la propria avventura, vincendo sul difficile campo dell’Olimpico contro la Lazio. Le reti di Milik e di Insigne hanno permesso ai napoletani di ribaltare l’iniziale vantaggio firmato da Ciro Immobile. Davanti al proprio pubblico gli uomini di Ancelotti vorranno far vedere grandi cose.

Sulla sponda milanista questo si tratta del primo match che la truppa di Rino Gattuso affronta in questa nuova stagione. Rinviata al 31 di ottobre la partita contro il Genoa per la tragedia del ponte a Genova, i rossoneri dovranno subito esprimere il meglio del loro potenziale se vorranno uscire dal campo napoletano indenni. Tra gli osservati speciali, come è logico, ci sarà Gonzalo Higuain, che sarà al centro dell’attacco rossonero. L’affare dell’estate del Milan vorrà far vedere davanti ai suoi ex tifosi di che pasta è fatto, replicando le ottime prestazioni messe in mostra con la Juventus, quando ha giocato da avversario al San Paolo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Napoli-Milan, big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 25 AGOSTO:

20.30 Napoli-Milan

NAPOLI-MILAN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta tv su Dazn dunque l’incontro sarà visibile solo su dispositivi collegati alla rete Internet come smart tv, computer, cellulari, tablet, consolle per videogiochi.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com