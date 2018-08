LIVE Moto2, GP Austria 2018 in DIRETTA: Bagnaia contro Oliveira, sarà grande battaglia al Red Bull Ring!

Benvenuti al Red Bull Ring ed alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2018 della Moto2! Sul tracciato incastonato tra i monti della Stiria tutto è apparecchiato per una avvincente 11esima gara stagionale, che si fonderà sul duello al vertice, finalmente anche dalla griglia di partenza, tra il poleman Francesco Bagnaia e il leader della classifica generale, Miguel Oliveira.

I primi due della classe vogliono piazzare la zampata sul circuito austriaco, ma dovranno guardarsi dalle consuete incognite della classe mediana. I rivali, come si sa, sono numerosi, incominciando da Alex Marquez, che vuole riscattare la caduta di Brno, passando per i nostri Mattia Pasini, Lorenzo Baldassarri e Luca Marini.

La domenica del Gran Premio d’Austria, come consuetudine, prenderà il via con il Warm-up delle ore 9.10. Tecnici e piloti avranno a disposizione gli ultimi 20 minuti per preparare le moto alla gara, che scatterà alle ore 12.20. OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni, per non perdersi nemmeno un secondo dell’attacco di Bagnaia a Oliveira!













