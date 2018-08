LIVE Inter-Torino, Serie A in DIRETTA: programma, orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta streaming

Anche se siamo solamente al 25 agosto è tempo di primi, primissimi, esami in Serie A. il primo, e più corposo, riguarda l’Inter. La squadra allenata da Luciano Spalletti, infatti, è davanti al primo test stagionale, dato che ospiterà il Torino questa sera a San Siro. Il ko di sette giorni fa a Reggio Emilia contro il Sassuolo brucia ancora ed i nerazzurri vogliono un riscatto immediato, anche se la rivale non sarà certo semplice, e non tanto perchè è allenata dall’ex con il dente avvelenato, Walter Mazzarri.

A che ora si gioca il match?

Inter e Torino scenderanno in campo alle ore 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, per la seconda giornata di campionato 2018/19 di Serie A.

Quali sono le probabili formazioni?

L’Inter si presenterà con il consueto 4-2-3-1 con Vrsaljko (anche se D’Ambrosio scalpita), De Vrij, Skriniar e Asamoah davanti a Handanovic, quindi Vecino e Brozovic coppia di mediani collaudata, mentre alle spalle di Icardi troveranno spazio Politano (che dovrebbe essere preferito al nuovo arrivato Keita Balde), Martinez e Perisic (Nainggolan è ancora indisponibile). In poche parole la formazione tipo. Gli ospiti, a loro volta, saranno in campo con il consueto 3-5-2 di mister Mazzarri con il trio difensivo Izzo-Nkolou-Moretti davanti a Sirigu, quindi la linea a cinque di centrocampo con Ansaldi, Meitè, Rincon, Soriano e De Silvestri, mentre davanti la solita coppia Iago Falquè-Belotti.

Dove si può seguire l’incontro?

Inter-Torino sarà visibile in diretta su SkySport Serie A HD, canale 202 del pacchetto Sky, e sul canale 241 SkySport Serie A.

Sono previste repliche?

Si potrà rivedere l’incontro alle ore 00.00 su SkySport Serie A

Cosa propone OASport?

Il nostro sito presenterà la classica DIRETTA LIVE scritta del match di San Siro, per non perdersi nemmeno un istante dell’avvincente sfida tra nerazzurri e granata e tra Spalletti e Mazzarri.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Icardi Inter Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com