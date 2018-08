LIVE F1, GP Belgio 2018: qualifiche in DIRETTA. Aggiornamenti e risultati in tempo reale

Alle ore 15.00 scatteranno le qualifiche del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. A Spa-Francorchamps si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per l’attesissima gara di domani, un momento cruciale dell’intero campionato. Le Ferrari hanno impressionato nelle prove libere e inseguono una prima fila tutta rossa, Sebastian Vettel ha un bisogno disperato di punti per la corsa verso il titolo iridato e Kimi Raikkonen ha sempre avuto un particolare feeling con lo storico tracciato delle Ardenne.

Si preannuncia grande spettacolo, le Rosse sembrano leggermente favorite ma devono fare i conti con l’indemoniato Lewis Hamilton che in regime di time attack può sempre dire la sua. Il Cavallino Rampante punta a lasciarsi dietro il britannico che poi in gara non potrà approfittare dell’aiuto di Valtteri Bottas, già certo dell’ultima fila a causa di una penalità. Tutto si dovrebbe decidere per pochi centesimi, si preannuncia un pomeriggio davvero rovente.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.