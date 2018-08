LIVE Chievo-Juventus, debutto Cristiano Ronaldo in DIRETTA: risultati e aggiornamenti in tempo reale

Alle ore 18.00 si giocherà Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Il campionato si apre allo Stadio Bentegodi di Verona dove i Campioni d’Italia faranno il proprio esordio contro i padroni di casa in uno scontro sulla carta già segnato. I bianconeri vogliono i tre punti ma soprattutto questo è il grande giorno del debutto di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato: la stella portoghese è chiamata a una grande prestazione alla sua prima uscita in bianconero, la pressione su di lui è tanta e non vorrà assolutamente deludere. Ci sarà da divertirsi anche perché CR7 giocherà davanti a Douglas Costa, Dybala e Cuadrado in un poker offensivo davvero stellare che metterà paura alla difesa avversaria.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

23′ Cooling break. Fa molto caldo a Verona.

22′ Grande azione in contropiede della Juventus, Cuadrado ci prova dal limite ma tira una ciabattata.

20′ Chiellini lancia Douglas Costa, Tomovic copre bene. La Juventus vuole il raddoppio!

18′ RONALDOOOOOOOOOOOOO! A due centimetri dal goooool! Cuadrado eccezionale, gliela mette sul destro in area, tira ma sfiora il palo!

16′ Manovra avvolgente della Juventus,

14′ Tiro insidioso dalla distanza di Radovanovic ma Szczesny non ha particolari problemi, primo sussulto del Chievo.

13′ Ora il Chievo prova a risalire un po’ il campo sfruttando anche un po’ di rilassamento dei bianconeri.

12′ Destro a giro di Cancelo, altissimo sopra la traversa.

11′ Dominio della Juventus, il Chievo non ha mai toccato il pallone!

9′ Che occasioneeeeee! Douglas Costa si inserisce in area su lancio di Bonucci, palla in mezzo per Cancelo che però viene anticipato.

9′ Cristiano Ronaldo cerca di infiammare il pubblico con un paio di giocate sulla trequarti.

8′ Si sta giocando a una sola porta, tutto estremamente facile per la Juventus che legittima il vantaggio con grande tranquillità.

6′ Colpo di tacco di Bonucci, pallone indirizzato verso la porta ma era fuorigioco.

5′ Juventus costantemente in attacco, anche Ronaldo gioca il primo pallone. Solo una squadra in campo.

CHIEVO-JUVENTUS 0-1.

3′ GOOOOOOOOOOOL! KHEDIRAAAAAA! Juventus subito in vantaggio. Al primo affondo i bianconeri volano subito in avanti, punizione in mezzo, Chiellini tocca di testa, pallone sui piedi del centrocampista che insacca.

2′ Cuadrado e Dybala cercando di muovere la palla, il compito della Juventus sarà quello di trovare gli spazi giusti.

1′ Il Chievo si schiera con un copertissimo 4-5-1, lo schema tattico della partita si è già capito.

SI INIZIA! INCOMINCIA CHIEVO-JUVE, inizia la Serie A 2018-2019!

18.00 Minuto di silenzio per le vittime di Genova.

17.58 Suona l’inno della Serie A, tutto esaurito al Bentegodi.

17.55 Le squadre entrano in campo. Juventus spregiudicata con tutti i pezzi da novanta in attacco, Chievo ultra prudente.

17.50 Cristiano Ronaldo segnerà già oggi? Un suo gol è dato a 1.60!

17.45 Ormai è davvero tutto pronto a Verona, cresce l’attesa per Chievo-Juventus.

17.44 Cristiano Ronaldo sarà naturalmente il terminale offensivo di riferimento della Juventus in un 4-2-3-1 voluto da Allegri che ha dunque deciso di schierare Dybala, Douglas Costa e Cuadrado alle spalle del fenomeno: Dream Team in avanti!

17.42 FORMAZIONE UFFICIALE CHIEVO (4-4-1-1): Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Bani, Cacciatore; Depaoli, N. Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski. Allenatore: D’Anna

17.38 FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

17.30 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A.

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com