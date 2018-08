LIVE Atalanta-Frosinone in DIRETTA: probabili formazioni e come vederla in tv. L’orario d’inizio

Lunedì 20 agosto (ore 20.30) si giocherà Atalanta-Frosinone, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Si chiude la prima giornata di campionato e all’Atleti Azzurri di Bergamo andrà in scena una partita subito importante per entrambe le squadre: gli orobici, affaticati dagli impegni in Europa League, cercano subito tre punti per iniziare al meglio il campionato mentre i neopromossi laziali vogliono partire col piede giusto e strappare un risultato che sarà poi determinante in ottica salvezza. Formazione di Longo molto rinnovata rispetto all’esperienza nel campionato cadetto: 16 gli innesti nuovi in rosa. Non sarà semplice per il tecnico ciociaro trovare la quadra in breve tempo.

Come vederla in tv: l’orario d’inizio

Lunedì 20 agosto

ore 20.30 Atalanta-Frosinone

Atalanta-Frosinone sarà trasmessa in tv in diretta esclusiva da Sky Sport: in streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone.

Le probabili formazioni

In casa atalantina Ilicic è indisponibile per un’infezione, uno tra Pasalic e Pessina dovrebbe giostrare alle spalle della coppia formata da Gomez e Zapata, favorito su Barrow. Hateboer e Gosens titolari sulle corsie esterne, Djimsiti eredita il posto di Caldara al centro della difesa. Out Palomino per un problema all’adduttore.

Pochi cambi per Longo rispetto alla formazione che ha perso in Coppa Italia col Sudtirol: possibili gli inserimenti di uno tra Krajnc e Ariaudo in difesa e del nuovo arrivato Zampano sulla fascia destra. In attacco scelte obbligate visto l’infortunio di Dionisi, e la mancanza del transfert per Campbell e Arduiz Ciano-Perica, visto che non è ancora arrivato il transfert di Campbeli e di Ardaiz.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Zapata, Gomez. All.: Gasperini

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Ciano, Perica. All.: Longo.













