Lazio-Napoli, prima giornata Serie A 2018-2019: programma orari e tv. Come vedere il match dell’Olimpico

Prima giornata per il campionato di Serie A di calcio 2018-2019: sabato 18 agosto alle ore 20.45 va in scena il secondo anticipo di questo grande inizio, in campo allo Stadio Olimpico di Roma Lazio e Napoli. Subito dunque un big match, molto probabilmente la partita più attesa: a sfidarsi infatti sono la seconda e la quinta dell’ultima edizione.

Da seguire assolutamente l’esordio sulla panchina partenopea di Carlo Ancelotti. Grande ritorno in Italia per uno degli allenatori più forti e vincenti di sempre: riuscirà ad imporre il suo gioco ai campani? Da scoprire ovviamente la formazione messa in campo dall’allenatore nativo di Reggiolo: ci sarà spazio per Dries Mertens da prima punta o si punterà su Arek Milik? La Lazio non ha rivoluzionato la propria rosa e, con Simone Inzaghi, vuole proseguire nella costante crescita di stagione in stagione: protagonista atteso ovviamente Ciro Immobile.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Lazio-Napoli, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa esclusivamente su Dazn, prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 18 AGOSTO:

20.30 Lazio-Napoli

LAZIO-NAPOLI: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Lazio-Napoli sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Dazn.

Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













(foto Gianfranco Carozza)