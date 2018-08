Lazio-Napoli, prima giornata Serie A 2018-2019: le probabili formazioni. Tante assenze per Inzaghi, solito trio delle meraviglie per Ancelotti

Prima giornata per il campionato di Serie A di calcio 2018-2019: sabato 18 agosto alle ore 20.45 va in scena il secondo anticipo di questo grande inizio, in campo allo Stadio Olimpico di Roma Lazio e Napoli. Subito dunque un big match, molto probabilmente la partita più attesa: a sfidarsi infatti sono la seconda e la quinta dell’ultima edizione.

Da seguire assolutamente l’esordio sulla panchina partenopea di Carlo Ancelotti. Grande ritorno in Italia per uno degli allenatori più forti e vincenti di sempre: riuscirà ad imporre il suo gioco ai campani? Da scoprire ovviamente la formazione messa in campo dall’allenatore nativo di Reggiolo: ci sarà spazio per Dries Mertens da prima punta o si punterà su Arek Milik? La Lazio non ha rivoluzionato la propria rosa e, con Simone Inzaghi, vuole proseguire nella costante crescita di stagione in stagione: protagonista atteso ovviamente Ciro Immobile.

Tante assenza per i biancocelesti. Inzaghi dovrà rinunciare a Lucas Leiva e Lulic, squalificati per una giornata, oltre che a Patric, il quale salterà anche il match con la Juventus. In difesa ci dovrebbe essere Acerbi dal primo minuto, assistito da Caceres e Radu. Badelj subito titolare con Durmisi, vista l’assenza a sinistra del capitano Lulic. Immobile sarà il riferimento offensivo. Sul versante partenopeo partirà Karnezis dal 1′ in porta, subito dal 1′ Fabian Ruiz in mezzo al campo e solito tridente offensivo composto da Callejon, Mertens ed Insigne. L’ultimo arrivato Ospina si siederà in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, Parolo, Durmisi; Luis Alberto; Immobile. All.Inzaghi

Napoli (4-3-3): Karnezis, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian Ruiz, Callejon, Mertens, Insigne. All.Ancelotti.













