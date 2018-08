Kimi Raikkonen, GP Belgio 2018: “Sono stato colpito da dietro. La macchina era troppo danneggiata per continuare”

“La mia gara è finita al momento dell’incidente. Sono stato colpito da dietro: ho danneggiato la posteriore e di conseguenza il fondo“. È un Kimi Raikkonen ovviamente deluso quello che ha commentato ai microfoni di Sky Sport F1 la gara del GP del Belgio, durata soltanto pochi minuti per lui. Il finlandese, infatti, è rimasto coinvolto nel caos scaturito alla partenza, forando la posteriore; ha provato a ripartire dopo aver cambiato le gomme ma la macchina era troppo danneggiata.

“Ce ne siamo accorti soltanto nel giro successivo, quando il DRS continuava ad aprirsi da solo“, ha proseguito Raikkonen. Il ritiro, in ogni caso, non è avvenuto per preservare il motore. “Ci siamo ritirati perché la macchina era troppo danneggiata, il motore non c’entra“.













