Jorge Lorenzo, GP Gran Bretagna 2018: “Possiamo essere competitivi su tutti i tracciati. Spero non piova in gara”

Jorge Lorenzo arriva al GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, con il vento in poppa. Il successo in Austria, sulla pista del Red Bull Ring, ha dato grande fiducia allo spagnolo, abilissimo a spuntarla nel corpo a corpo con un mastino come Marc Marquez, il leader del campionato.

Con il trionfo austriaco l’iberico è arrivato a quota tre successi stagionali, confermando l’ottimo feeling con la Ducati, dal GP d’Italia in poi. La tre giorni di Silverstone, dunque, è attesa dall’alfiere di Borgo Panigale in modo particolare: “Il terzo GP del mese di agosto arriva dopo la mia vittoria in Austria, che è stata sicuramente la gara più impegnativa di tutta la stagione, soprattutto perché abbiamo continuato a fare dei miglioramenti importanti durante tutto il weekend. Penso che stiamo lavorando molto bene e che possiamo essere competitivi su tutti i circuiti“, ha affermato Lorenzo.

Un tracciato molto tecnico, reso ancor più insidioso dalle mutevoli condizioni meteorologiche: “Silverstone è un tracciato che mi piace molto e dove ho degli ottimi ricordi, ma c’è sempre un’incognita per quanto riguarda le condizioni meteo che troveremo durante il fine settimana. Sicuramente sarà un elemento importante, e ovviamente preferirei che fosse una gara asciutta, ma in ogni caso è sempre bello correre qui in Inghilterra, un Paese con molta tradizione nel motorsport e con tanti appassionati“, ha chiosato il maiorchino.













Foto: Valerio Origo