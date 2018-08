Jorge Lorenzo, GP Gran Bretagna 2018: “La Ducati va forte in tutte le condizioni. Speriamo domani non ci sia troppa acqua in pista”

Jorge Lorenzo è soddisfatto al termine di una giornata molto complicata. Le qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, hanno sorriso al maiorchino dopo i problemi di ieri, davanti al compagno di squadra Andrea Dovizioso e alla Yamaha di Johann Zarco. Time attack iniziato con un significativo ritardo per permettere all’elicottero del Centro Medico di trasportare l’infortunato Tito Rabat (incidente nel corso delle PL4 sotto la pioggia) all’ospedale di Coventry e tornare in circuito. Spagnolo che stato sfortunatamente centrato dalla Honda di Franco Morbidelli, a sua volta caduto in curva 7, riportando una frattura esposta del femore e una alla tibia e al perone della gamba destra.

“Oggi abbiamo trovato una pista molto diversa con temperature basse e tante buche rispetto ai test di Misano – racconta Lorenzo ai microfoni di Sky Sport – Ho avuto bisogno di tempo per mettere a punto la moto ma dalle PL4 ho avuto un buon feeling. Andiamo forte sia con l’asciutto e con il bagnato e la doppietta Ducati di oggi lo dimostra. Se domani pioverà sarà una situazione molto delicata. Speriamo che non ci sia troppa acqua in pista e si possa correre in condizioni accettabili“, la chiosa del maiorchino.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

