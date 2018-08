Jorge Lorenzo, GP Austria 2018: “Che vittoria! Una delle più belle di sempre da quando sono in MotoGP”

Jorge Lorenzo (Ducati) è davvero soddisfatto della vittoria ottenuta nel Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il maiorchino ai microfoni di Sky Sport non usa giri di parole per commentare quanto fatto al Red Bull Ring: “Che successo, uno dei più belli che ho ottenuto da quanto corro in MotoGP. La gara ha vissuto tanti capitoli, ma ho saputo gestirla nel migliore dei modi. Vincere su questa pista contro Marc Marquez non è facile, ci sono riuscito e ne sono davvero contento”.

La differenza, secondo il futuro pilota della Honda, è stata proprio nella sua gestione dei 28 giri del GP: “Ho visto che Marquez nelle prime fasi faceva di tutto per scappare, non mi aspettavo che potesse tenere quel ritmo così veloce. Ho preferito non forzare per andarlo a riprendere subito, e mantenere le gomme (che essendo Soft a volte non decadono in una maniera precisa e sicura), e la benzina, nella giusta maniera. Quando siamo arrivati a 10 tornate dalla conclusione ho visto che Marc rallentava leggermente, mentre io avevo ancora margine a disposizione. Ho ricucito lo strappo e ho iniziato a studiare la situazione. Io andavo meglio nei tratti in salita, lui in frenata di curva 3, ed esattamente in quei punti ci siamo attaccati più e più volte. Negli ultimi due giri ho preferito lasciarlo andare davanti per rilassarmi un attimo e riprovarci alla fine. Ci sono riuscito con un sorpasso davvero perfetto. Da quel momento in avanti ho guidato al limite, rischiando ogni frenata, per non lasciare più possibilità a Marquez. Che tensione!”.

Il gap nei confronti di Marc Marquez in classifica parla di 71 punti. Per il maiorchino si tratta solamente di un sogno. “Il divario è ampio e non c’è molto da fare contro un rivale simile. Affronterò le ultime gare per provare a vincerle tutte, come sempre, ma senza troppi voli pindarici. Saranno gli ultimi GP con la Ducati e andranno a chiudere un rapporto nato male ma che ora sta dando i suoi frutti. Abbiamo lavorato davvero tanto e ora gli sforzi vengono ripagati”.

