Hockey prato, Italia in collegiale a Praga: tutti gli azzurri convocati, tre amichevoli con la Rep. Ceca

L’Italia sta svolgendo un raduno a Praga (Repubblica Ceca), cinque giorni di allenamento che si concluderanno domenica 5 agosto. La Nazionale di Roberto Da Gai si sta preparando per le Hockey Series Open 2018 di hockey prato maschile che si disputeranno a Gniezno (Polonia) dal 28 agosto al 2 settembre. In quell’occasione gli azzurri affronteranno i cechi, l’Ucraina, la Lituania, i padroni di casa e Cipro. Nei prossimi giorni (2, 3, 4 agosto) sono in programma tra amichevoli contro la Repubblica Ceca. Questi gli atleti convocati per l’occasione.

PORTIERI: Enrico Francesconi, Angelo Carrozzo.

DIFENSORI: Giaime Carta, Thomas Keenan, Federico Lai, Davide Grossi, Luca Valentino, Simone Minetto.

CENTROCAMPISTI: Lorenzo Dussi, Juano Montone, Nicolas Mondo, Marco Garbaccio, Mattia Amorosini, Francois Sior, Juan Francisco Ortega.

ATTACCANTI: Gonzalo Ursone Oro, Julian Montone, Agustin Nunez, Pietro Lago, Nicola Missaglia.

STAFF. Team Manager: Roberto Brocco. Allenatore: Roberto Da Gai. Assistente Tecnico: Gianluca Cirilli. Assistente Tecnico: Patricio Mongiano. Preparatore Atletico: Sandro Bartolomei. Medico: Emanuele Fabrizi. Fisioterapista: Antonio Proietti.

Successivamente l’Italia si radunerà a Roma dall’11 al 14 agosto con gli stessi giocatori a cui si aggiungeranno i portieri Dell’Anno e Anserini; Da Gai, Corsi e Ferrini.













Foto da Hockey Ireland