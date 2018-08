Golf, UFFICIALE: Tiger Woods sfiderà Phil Mickelson! “The Match” storico, montepremi da capogiro

Il 23 novembre sarà un giorno memorabile per il golf. Semplicemente sarà il giorno di “The Match”, la super sfida tra le leggende Tiger Woods e Phil Mickelson che si daranno battaglia per un premio vertiginoso da 9 milioni di dollari.

Allo Shadow Creek di Las Vegas andrà in scena l’avvincente testa a testa tra i detentori di 19 titoli del Grande Slam, capaci di vincere 122 tornei in carriera e di accumulare complessivamente oltre 200 milioni di dollari di premi. La rivalità tra i due statunitensi è davvero storica, tra il 1997 e il 2013 non sono mai mancati i confronti infuocati tra il ribattezzato Sunday Tiger e Lefty, uno dei pochi avversari capace di mettere in difficoltà l’ex numero 1 del mondo durante i suoi anni migliori.

Il montepremi è davvero vertiginoso ma dietro a questa sfida c’è anche un intento benefico: il gruppo Turner, che trasmetterà l’evento in pay per view, ha dichiarato che l’incasso delle scommesse in tempo reale sul drive più lungo, sulla maggiore vicinanza alla buca, sul più più lungo sarà devoluto in beneficenza.













Foto: Twitter PGA Tour