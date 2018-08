Golf, PGA Championship, Kevin Kisner: “Più gli altri giocano bene, più alzo il livello”

A poche settimane dai British Open i più forti golfisti del mondo si danno battaglia in un nuovo Major. Sul percorso par 70 del Bellerive Golf & Country Club di Town and Country (Missouri, Stati Uniti) spazio infatti al PGA Championship. Dopo il venerdì la situazione è ancora in evoluzione a causa della pioggia che ha tormentato il secondo round. Per ora gli americani dominano la leaderboard e si scambiano complimenti. “Dovremo fare tutti i conti con Kisner. Gestisce molto bene le sue energie e colpisce la palla in modo incredibile”, dichiara l’americano Gary Woodland, che già si guarda le spalle dall’alto del suo -10.

Proprio Kevin Kisner, in lotta per la vetta della classifica, pare esaltarsi quando il gioco si fa duro: “Penso che ogni qual volta gli altri giocano alla grande ci sia quasi una reazione a catena. Ci si esalta, e giochi bene di conseguenza”. Kisner, secondo ai British dietro al nostro Francesco Molinari, è certamente tra gli uomini da battere: “Sono consapevole di avere delle ottime chance e sono pronto ad andare nuovamente lì fuori a giocarmi tutto senza fermarmi a fare troppi pensieri. Se giochi meglio degli altri vinci, è facile”, dichiara Kisner.

Infine un provato Brandon Stone parla delle difficili sensazioni da trovare alle 8 del mattino: “Per essere pronto mi sono alzato alle 6:30. Entrare subito in palla di buon mattino è veramente dura, per questo sono soddisfatto del mio 68”, commenta il sudafricano.

Foto: Official Twitter PGA Tour – Gary Woodland