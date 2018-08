Golf, European Tour 2018: dominio australiano nel primo giro del Fiji International

Lo European Tour fa tappa alle Fiji questa settimana, al Natadola Bay Golf Course, sede del Fiji International. Un torneo che non vede un field ricchissimo (non ci sono italiani in gara), visto il contemporaneo svolgimento del Bridgestone Invitational, ma che comunque ha regalato un primo giro interessante.

Un primo giro di marca australiana, perché sono infatti sei i giocatori provenienti dall’Australia nelle prime sette posizioni. Tra questi spicca Andrew Dodt, già due volte vincitore sul tour europeo, che ha completato il primo giro in 67 colpi, a -5, stesso score di Nick Cullen e Jarryd Felton. In testa sono in quattro e “l’intruso” non australiano è il neozelandese Ben Campbell.

A due colpi di distanza, invece, altri tre australiani, ovvero Stephen Leaney, Matthew Griffin e Maverick Antcliff, un colpo davanti a un gruppetto di sette giocatori, tra cui il cinese Ashun Wu, che ha completato il primo round in 70 colpi. Insieme a lui il sudafricano Justin Walters, l’indiano Gaganjeet Bhullar, il neozelandese Harry Bateman, gli australiani Terry Pilkadaris e Lucas Herbert, e il padrone di casa Sam Lee.

Non mancano presenze di spicco, come il sudafricano Ernie Els, 19° in pari col par, o lo spagnolo Alejandro Cañizares, unico giocatore europeo del field, 33° a +1.













Foto: Mai Groves / Shutterstock.com