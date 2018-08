Giro di Polonia 2018: Michal Kwiatkowski si ripete nella quinta tappa. Terzo Enrico Battaglin

Vince ancora Michal Kwiatkowski al Giro di Polonia. L’idolo di casa ha centrato il secondo successo consecutivo, trionfando anche sul traguardo di Bielsko-Biala e rafforzando così la propria leadership nella classifica generale. Il corridore del Team Sky si è imposto in volata sullo strappo finale, battendo nuovamente il belga Dylan Teuns. Terzo posto per il nostro Enrico Battaglin.

Tanti attacchi nella prima parte di corsa e riesce poi a prendere il largo una fuga di sette uomini: Zhandos Bizhigitov (Astana), Mickael Delage (Groupama-FDJ), Jenthe Biermans (Katusha – Alpecin), Matias Le Turnier (Cofidis), Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice), Alexander Porsev (Gazprom-RusVelo) e Kamil Zieliński (Polonia). Il gruppo tiene però il gap sempre sotto controllo e li va riprendere a 15 km dal traguardo.

La vittoria si decide così in uno sprint sullo strappo finale. Il Team Sky pilota al meglio Michal Kwiatkowski, che sceglie alla perfezione il tempismo dello scatto e riesce a conquistare il successo. Inutile il tentativo di rimonta sull’esterno di Dylan Teuns (BMC) e Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo). Quarto posto per un sorprendente Pascal Ackermann (BORA – hansgrohe) che tiene al meglio anche su un arrivo duro. Top 5 completata da Enrico Gasparotto (Bahrain Merida). Bene Fabio Aru nel primo gruppo. In classifica generale Kwiatkowski guida ora con 12” su Teuns e 20” su George Bennett (LottoNL-Jumbo).

Foto: Valerio Origo