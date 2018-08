Giro di Polonia 2018: Georg Preidler sorprende tutti a Bukovina. 11mo Fabio Aru

Consueta tappa spettacolare al Giro di Polonia, la sesta, riproposta già nelle varie edizioni, quella partita da Zakopane e giunta a Bukovina Resort (129,3 km). Tantissime le asperità da affrontare (più strappi che vere e proprie montagne), che hanno visto i corridori affrontarsi in uno spettacolare duello. A spuntarla, con un’azione da finisseur, è stato l’austriaco Georg Preidler (FDJ). In vetta alla classifica resta ovviamente Michal Kwiatkowski (Team Sky).

Dopo pochi chilometri dal via va ovviamente all’attacco un gruppetto di atleti: Carlos Verona, Patrick Konrad, Nans Peters, Rui Costa, Jhonatan Restrepo, Lukasz Owsian, Louis Vervaeke, Lars Boom, Cesare Benedetti e Valerio Agnoli. A gestire la situazione è il Team Sky, mentre a chiudere il gap definitivo è la BMC a circa 20 chilometri dall’arrivo.

Ci provano in tanti, ma il momento decisivo arriva proprio all’ultimo chilometro. Con uno scatto davvero a sorpresa l’austriaco Georg Preidler (FDJ) riesce a beffare un gruppo ristretto: azione splendida da finisseur in leggera discesa, nessuno è riuscito a raggiungerlo prima della linea del traguardo. Battuti il teutonico Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) e il polacco Michal Kwiatkowski (Sky), davanti comunque tutti i favoriti per la vittoria finale.

Tra gli azzurri da sottolineare la prova di Fabio Aru: il sardo della UAE Emirates si difende bene e perde soltanto 11”, chiudendo in 11ma piazza.

Domani l’ultima tappa, che deciderà la classifica.

Foto: Valerio Origo