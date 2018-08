Giro di Germania 2018: Geraint Thomas torna in gara, che sfida a Dumoulin e Bardet. Le stelle e il percorso

Oggi scatterà il Giro di Germania 2018, competizione che torna nel calendario internazionale dopo ben nove anni di assenza. La piccola corsa a tappe teutonica (quattro frazioni, conclusione domenica 26 agosto) si sovrappone con l’inizio della Vuelta di Spagna ma la startlist è di assoluto livello: tra i 121 corridori al via, infatti, spicca Geraint Thomas che torna in gara dopo la vittoria al Tour de France. Il gallese del Team Sky sfiderà nuovamente l’olandese Tom Dumoulin, secondo al Giro d’Italia e alla recente Grande Boucle: i due passisti-scalatori sono indubbiamente gli uomini di lusso di cui si può fregiare il Giro di Germania ma non va dimenticato Romain Bardet, francese che deve riscattare le opache prestazioni viste sulle strade transalpine.

Il parterre prevede la presenza di altri corridori di prima fascia come lo sloveno Matej Mohoric che ha appena vinto il Binck Bank Tour, il nostro Damiano Caruso, lo scalatore Patrick Konrad della Bora-hansgrohe, l’interessante Jelle Vanendert e il sempre più propositivo Maximilian Schachmann. Il percorso in terra teutonica è molto interessante: prima tappa (Koblenz-Bonn, 157 km) rivolta ai velocisti, seconda frazione (Bonn-Trier, 196 km) con addirittura 3000 metri di dislivello e la doppia scalata al Petrisberg, terza tappa particolarmente mossa da Trier a Merzig (177 chilometri), grande chiusura con la Lorsch-Stoccarda (207 km) con l’ultima salita posta a sei chilometri dal traguardo.













Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com