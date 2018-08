Ginnastica ritmica, World Challenge Cup 2018: Italia stellare, le Farfalle trionfano a Kazan! Battute Russia e Bulgaria

Italia semplicemente stellare a Kazan, le Farfalle hanno vinto il concorso generale dell’ultima tappa della World Challenge Cup 2018 di ginnastica ritmica e hanno così anche conquistato il trofeo del circuito itinerante: dopo aver alzato al cielo la Coppa del Mondo in primavera arriva una nuova apoteosi per la nostra Nazionale che si conferma ai vertici internazionali. Una prestazione semplicemente stellare per le ragazze di Emanuela Maccarani che bissano il primo posto ottenuto la scorsa settimana a Minsk ma quello ottenuto in terra russa è ancora più importante perché in pedana c’erano le Nazionali più forti del Pianeta: meglio non poteva andare a tre settimane dai Mondiali di Sòfia dove a questo punto partiremo con i favori del pronostico.

Le azzurre sono riuscite a rimontare dopo la prova di ieri con i cinque cerchi: attardate di tre decimi dalla Bulgaria, hanno brillato nell’esercizio misto (21.400) e si sono imposte con un complessivo 43.950, stesso punteggio della Russia ma le Campionesse Olimpiche hanno fatto registrare un parziale inferiore in termini di esecuzione, terza piazza per la Bulgaria (43.650). Tra le individualiste successo della russa Alexandra Soldatova (80.400) davanti alla connazionale Dina Averina (80.400, esecuzione inferiore) e all’israeliana Linoy Ashram (78.800) mentre Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese chiudono in sesta e settima posizione.













Foto: Renzo Brico