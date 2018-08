Ginnastica ritmica, World Challenge Cup 2018: Italia seconda a metà gara, le Farfalle inseguono la Bulgaria a Kazan

L’Italia inizia alla grande l’ultima tappa della World Challenge Cup 2018 di ginnastica ritmica piazzandosi al secondo posto momentaneo nel concorso generale. A Kazan (Russia), le Farfalle hanno eseguito un bellissimo esercizio con i cinque cerchi e hanno ottenuto il rilevante punteggio di 22.550, venendo battute soltanto dalla Bulgaria (22.900) e precedendo la Russia (22.400). C’è un po’ di amaro in bocca però per le ragazze di Emanuela Maccarani che sulla pedana sono state splendide e si aspettavano un riscontro migliore da parte della giuria, tanto che è stato presentato un ricorso purtroppo non accettato.

Alessia Maurelli e compagne si trovano così a 35 centesimi di distacco dalla capolista e domani, nell’esercizio misto (tre palle e due funi), cercheranno una rimonta spaziale per imporsi nell’all-around come sono riuscite a fare settimana scorsa a Minsk (dove però la Bulgaria era assente). Le azzurre continuano a dare ottimi segnali in vista degli ormai imminenti Mondiali, in programma tra tre settimane a Sòfia.

Tra le individualiste, invece, guida naturalmente la russa Dina Averina (41.200) che precede l’israeliana Linoy Ashram e la connazionale Alexandra Soldatova (40.900 per entrambe). Milena Baldassarri è ottava (36.600, 18.600 al cerchio che vale la finale di specialità), Alexandra Agiurgiuculese è decima (35.950 con 18.450 alla palla che vale l’atto conclusivo con questo attrezzo). Domani le ultime due rotazioni che definiranno il podio.













Foto: Pier Colombo