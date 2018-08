Ginnastica, parte la corsa ai Mondiali! Quando si torna a gareggiare? Italia in amichevole ma non solo: date e calendario

Si sono conclusi gli Europei 2018 di ginnastica artistica per quanto riguarda il settore femminile (domani a Glasgow cominceranno le gare maschili) ma le ragazze non conoscono momenti di sosta. I Mondiali sono infatti dietro l’angolo visto che a Doha (Qatar) si gareggerà dal 25 ottobre al 3 novembre. Bisogna intensificare la preparazione per l’evento clou della stagione, non c’è tempo per le vacanze e bisogna prepararsi al meglio alla rassegna iridata. Anche l’Italia, infatti, è subito tornata al lavoro: le azzurre sono impegnate in un collegiale anche se a Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini, in modo da potersi comunque godere un po’ di mare e spiaggia.

Quando si tornerà in gara? Salvo altre comunicazioni in merito a ulteriori impegni ufficiali, l’Italia si rivedrà in pedana il 13 ottobre a Ruesselsheim (Germania) per un quadrangolare con le padrone di casa, la Francia e la Svizzera: a quel punto mancheranno due settimane ai Mondiali, Enrico Casella definirà il quintetto per Doha. Prima di quell’appuntamento, però, il calendario internazionale prevede gli Asian Games (20-30 agosto a Jakarta) e due tappe di Challenge Cup (21-23 settembre a Szombathely e 29-30 settembre a Parigi), oltre a vari eventi nazionali (pensiamo a quelli statunitensi ad agosto) e a incontri amichevoli in vista dei Mondiali (li scopriremo nel dettaglio nelle prossime settimane). Ricordiamo che per le juniores sono previste le Olimpiadi Giovanili, dal 6 al 18 ottobre a Buenos Aires (Argentina). Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti:

20-30 agosto Asian Games

21-23 settembre Challenge Cup

29-30 settembre Challenge Cup

13 ottobre Quadrangolare: Italia, Germania, Francia, Svizzera a Ruesselsheim (Germania)