Ginnastica, Mondiali 2018: come si preparano le squadre? La marcia di Italia, USA, asiatiche e le altre big tra collegiali e gare

Ormai mancano due mesi ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Tutte le più grandi Nazionali si stanno preparando alla rassegna iridata, primo evento qualificante alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (le tre squadre che saliranno sul podio nel team event staccheranno direttamente il passa cinque cerchi), gli allenamenti si intensificano a dismisura e ci avviciniamo anche al periodo di gare preparatorie all’appuntamento più importante della stagione. Diamo uno sguardo a quello che succede nei vari Paesi di riferimento.

Gli USA sono attesi dai Campionati Nazionali in programma questo weekend dove Simone Biles vorrà dare un nuovo saggio delle sue doti esorbitanti: l’icona della Polvere di Magnesio è tornata in gara agli US Classic dopo due anni di assenza, questa volta proverà a emozionare ulteriormente insieme alla Campionessa del Mondo Morgan Hurd. Momento difficile per la squadra a stelle e strisce colpita dal caso abusi sessuali, c’è da definire il quintetto per i Mondiali a cui invece Cina e Giappone si avvicineranno attraverso gli Asian Games che si disputeranno a Jakarta (Indonesia) dal 20 al 30 agosto: c’è tanta curiosità di vedere all’opera le due migliori squadre asiatiche in circolazione e per capire al meglio quali sono le forze in campo e i nomi su cui puntare.

Situazione diversa in Europa. Rimanendo in casa Italia, collegiale a Riccione per le azzurre che si sono potute godere anche un po’ di mare e poi quadrangolare amichevole con Germania, Francia e Svizzera il 13 ottobre a Ruesselsheim. Gare interne per la Russia che spera di recuperare alcuni effettivi importanti come Aliya Mustafina e Vika Komova, da rivelare il calendario della Gran Bretagna e dell’Olanda mentre tutte le individualiste avranno anche la possibilità di due tappe di Challene Cup tra Szombathely (Ungheria) e Parigi (Francia) nel mese di settembre.