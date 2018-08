Ginnastica, Giada Grisetti si infortuna a un gomito: addio Mondiali. Quanti crac per l’Italia

Nuovo infortunio in casa Italia nel corso di una stagione davvero nefasta sotto questo punto di vista. Giada Grisetti si è fatta male a un gomito e deve sottoporsi a un intervento chirurgico, operazione che le impedirà di proseguire la preparazione per i Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) a fine ottobre. Un vero peccato visto che la 18enne era ormai diventata un riferimento tra le azzurre dopo aver partecipato ai Giochi del Mediterraneo e agli Europei.

Una nuova tegola per l’Italia, un infortunio che si aggiunge a quelli di Sofia Busato, Martina Maggio, Desiree Carofiglio e Sara Ricciardi, anche loro già fuori dai giochi per la rassegna iridata. Il DT Enrico Casella si trova costretto ora a fare di necessità virtù come era già successo a Glasgow, gli elementi a disposizione per i Mondiali sono sempre più ridotti.

