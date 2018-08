Ginnastica, Europei 2018: qualificazioni, l’Ungheria vince la prima suddivisione. Che show di Petrounias sugli anelli

All’SSE Hydro di Glasgow sono incominciati gli Europei 2018 di ginnastica artistica anche per il settore maschile. Prima giornata dedicata al turno di qualificazione seniores, nella prima suddivisione ha primeggiato l’Ungheria con 238.593 punti grazie in particolar modo al discreto 14.200 di David Vecsernyes alla sbarra. I magiari si sono guadagnati un vantaggio importante nei confronti della Bielorussia (232.428) e della Grecia (230.394) sorretta soltanto dalla grandissima classe di Eleftherios Petrounias: il Campione Olimpico e del Mondo agli anelli ha piazzato un eccellente 15.133 sul suo attrezzo prediletto e si candida a un ruolo da protagonista. Queste squadre non potranno verosimilmente puntare all’accesso alla Finale a squadre.

Da segnalare il 14.500 dell’azero Nikita Simonov al castello, il 14.633 dello sloveno Saso Bertoncelj al cavallo con maniglie e il 14.066 del finlandese Oskar Kirmes al corpo libero. Alle ore 15.00 la seconda suddivisione che prevede tra gli altri Olanda, Israele e Croazia poi alle 19.30 lo spettacolo con tutte le big tra cui anche l’Italia.