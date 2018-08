Ginnastica, Europei 2018 – Martina Basile: “Che bella la finale, tifate per me”. Enrico Casella: “Non ci voleva l’infortunio di Busato, la squadra ha lottato”

Serata davvero difficile per l’Italia agli Europei 2018 di ginnastica artistica con la mancata qualificazione alla Finale a squadre e l’infortunio di Sofia Busato. L’unica soddisfazione è la finale al corpo libero strappata da Martina Basile. Queste le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato alla Federginnastica.

ENRICO CASELLA: “L’infortunio di Sofia al volteggio non ci voleva. Purtroppo è lo stesso ginocchio che si era infortunata un anno fa proprio nel riscaldamento ai Campionati Europei a Cluj Napoca in Romania. Sono comunque orgoglioso di tutte le ragazze perché, nonostante la difficoltà, hanno dimostrato di lottare fino in fondo dando sempre il massimo”.

MARTINA BASILE: “Sono davvero felice per la finale al corpo libero. Domenica dovrò metterci tutta me stessa, tifate per me!”.

FRANCESCA NOEMI LINARI: “Siamo salite sugli attrezzi con grinta e con un forte spirito di squadra. Per alcune di noi è anche il primo Europeo a livello senior. È il miglior risultato che potevamo raggiungere. Abbiamo dato il massimo e siamo contente. Ci dispiace per Sofia, stava facendo una bella gara e il volteggio era il suo esercizio“.