Ginnastica, Europei 2018: iniziate le qualifiche, che bomba di Adlerteg alle parallele! Prima suddivisione alla Rep. Ceca

All’SSE Hydro di Glasgow sono iniziati gli Europei 2018 di ginnastica artistica con la mattinata dedicata alla prima suddivisione delle qualificazioni seniores. Nella metropoli scozzese erano attesi soltanto tre sussulti in questo primo gruppo e così è stato, per il resto poco altro da segnalare visto il livello medio delle atlete in pedana: il tasso tecnico si alzerà nel corso della giornata per culminare alle ore 20.00 quando gareggeranno tutte le big tra cui anche l’Italia.

Nel frattempo gustiamoci il bellissimo esercizio della svedese Jonna Adlerteg alle parallele asimmetriche. La 23enne era fuori dal circuito che conta da un paio di stagioni a causa di diversi problemi fisici ma non ha perso lo smalto dei giorni migliori, quello che nel 2013 gli permise di conquistare l’argento continentale sul suo attrezzo preferito alle spalle del mostro Aliya Mustafina. La scandinava ha aperto la competizione e ha piazzato un roboante 14.600 (6.2 il D Score) che vale una seria ipoteca sul pass per l’atto conclusivo.

Erano attesissime le slovene Teja Belak e Tjasa Kysselef al volteggio ma non sono andate oltre 13.816 e 13.699, due punteggi che potrebbero anche valere la finale vista la scarsa concorrenza ma non possono restare tranquille. Per il resto poco da segnalare, la slovena Adela Sajn guida alla trave (12.433) mentre al corpo libero la migliore è la svedese Jessica Castles (13.100). La Repubblica Ceca di Kristyna Brabcova e Aneta Holasova si è presa lo sfizio di vincere la suddivisione (143.397) davanti alla Slovenia (141.997) e alla Danimarca (126.696) ma non ci sono possibilità di accedere alla Finale a squadre.