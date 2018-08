Ginnastica, Europei 2018: Finale a squadre, gli ordini di rotazione. Duello Francia-Russia, l’Italia parte dalle parallele

Oggi pomeriggio (ore 14.00) si disputerà la Finale a squadre seniores degli Europei 2018 di ginnastica artistica. Le migliori otto Nazionali del Vecchio Continente si sfideranno per la conquista del titolo. Si profila sulla carta un duello serrato tra Francia e Russia per la conquista della medaglia d’oro, la Gran Bretagna punta al podio ma se la dovrà vedere con Ungheria e Olanda. Ci sarà anche l’Italia, ripescata dopo la rinuncia del Belgio e pronta a fare bella figura in un atto conclusivo il cui parterre è completato da Ucraina e Spagna.

La Russia si affiderà soprattutto ad Angelina Melnikova, la Russia punta sul fenomeno Melanie De Jesus Dos Santos, la Gran Bretagna gioca sulla compattezza di squadra, Olanda con Sanne Wevers, Ungheria con Boglarka Devai. L’Italia deve fare a meno di Sofia Busato ma Caterina Cereghetti, Giada Grisetti, Martina Basile, Francesca Noemi Linari proveranno a farsi onore.

