Ginnastica, Europei 2018 – Enrico Casella: “Buon sesto posto, ci hanno creduto. Domani la finale di Basile”. E Linari racconta la gara

L’Italia ha concluso al sesto posto la Finale a squadre degli Europei 2018 di ginnastica artistica. Un buon risultato per le azzurre che hanno ottenuto il massimo dopo il ripescaggio, una prestazione discreta da parte della Nazionale che può ritenersi soddisfatta considerando le condizioni in cui eravamo arrivate a Glasgow.

A Francesca Noemi Linari il compito di raccontare la gara delle azzurre ai microfoni della Federginnastica: “Siamo partite alle parallele ed eravamo un po’ emozionate perché c’era molta gente ed era la prima Finale europa senior. Ma ci siamo riscattate, abbiamo fatto tre travi giuste ed era molto importante. Poi abbiamo continuato col corpo libero e abbiamo fatto molto bene prima di tre buoni salti al volteggio“.

Questa invece l’analisi di Enrico Casella: “Sesto posto europeo che in queste condizioni va più che bene, è stata una bella esperienza per le ragazze. Oggi partenza al cardiopalma alle parallele ma hanno subito reagito. Probabilmente non ci credeva più nessuno, loro hanno continuato a crederci e alla fine hanno ottenuto un sesto posto che era il massimo a cui potevamo ambire. Domani la Finale di Martina Basile, poi torniamo in Italia e subito in collegiale per dieci giorni, un po’ di lavoro e un po’ di mare. Non c’è tempo per riposare, ci saranno i Mondiali a ottobre“.