Ginnastica, Campionati Nazionali USA: Simone Biles per un nuovo show, Hurd e Smith la sfidano. I Mondiali sono vicini…

Fine settimana (17-20 agosto) determinante per la ginnastica artistica a stelle e strisce, a Indianapolis si disputano i Campionati Nazionali USA che avranno un peso determinante sulle convocazioni per i Mondiali in programma a fine ottobre a Doha. Si preannuncia grande spettacolo e, come sempre, si disputeranno due all-around per assegnare il titolo nel concorso generale: le ragazze dovranno dunque eseguire otto esercizi sui quattro attrezzi nel giro di due giorni.

La protagonista annunciata è naturalmente Simone Biles che qualche settimana fa è tornata in gara agli US Classic dopo due anni di assenza e ora vuole riprendersi lo scettro entro i confini: la Reginetta della Polvere di Magnesio ha già incominciato la propria rincorsa verso la rassegna iridata, è già in grandissima forma ed è pronta a entusiasmare soprattutto tra trave e corpo libero senza dimenticarsi del suo proverbiale volteggio. Contrastare la vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 sembra davvero impossibile ma ci proveranno Ragan Smith (difende il titolo), la Campionessa del Mondo Morgan Hurd, Jade Carey (argento iridato al quadrato e alla tavola). Da tenere d’occhio anche Riley McCusker, Jordan Chiles, Emma Malabuyo e Trinity Thomas.