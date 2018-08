Ginnastica, Campionati Nazionali USA: Simone Biles iperuranica, sfonda il muro dei 60 punti: prima volta del nuovo codice! Show assoluto nel day 1, demolita Hurd

Simone Biles non si smentisce mai e si supera ancora una volta, ribadendo letteralmente di essere la migliore ginnasta in circolazione. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha dominato il day 1 dei Campionati Nazionali Statunitensi imponendosi con un vertiginoso 60.100: dopo due anni e mezzo di vita del nuovo codice, finalmente una ragazza riesce a sfondare il fantomatico muro dei 60 punti e non poteva che essere il fenomeno di Colombus a compiere l’impresa. Con questo risultato la tre volte Campionessa del Mondo all-around ha ipotecato il successo nella competizione, tra meno di 48 ore si disputerà il secondo giro completo i cui risultati si sommeranno a quelli ottenuti questa notte per definire la classifica generale.

La vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 era tornata in gara qualche settimana fa agli US Classic, a due anni di distanza dalla sua ultima esibizione coincisa con il trionfo al corpo libero nella rassegna a cinque cerchi. Oggi la 21enne è stata semplicemente strepitosa: al quadrato ha portato un vertiginoso esercizio da 6.7 di D Score ma è uscita per due volte di pedana (14.450, ci sono sei decimi di penalità), poi ha stoppato perfettamente il Cheng al volteggio (15.600, magistrale 9.6 di esecuzione) e ha riportato l’Amanar come secondo salto, ha confermato i progressi fatti alle sempre odiate parallele (14.850, potrebbe davvero vincere qualcosa di importante anche su questo attrezzo) e ha chiuso con una trave di eccellente fattura pur sporcata con uno sbilanciamento sul wolf (15.200, 6.5).

Simone Biles ha dominato la gara rifilando addirittura tre punti netti di distacco a Morgan Hurd (57.000): la Campionessa del Mondo si è distinta sugli staggi (14.650) ma poi non ha brillato tra volteggio (14.400), trave (14.100) e corpo libero (13.850). Terza posizione per Riley McCusker (56.050) che si è presa un minimo vantaggio su Grace McCallum (55.900) e Trinity Thomas (55.500) mentre Jade Carey è settima (54.950) a causa degli errori agli staggi. Ragan Smith fatica a ritrovare la forma dei giorni migliori, la Campionessa in carica è soltanto nona (53.750) appena davanti a Jordan Chiles (53.600) che ha sbagliato di tutto al corpo libero.

Foto: USA Gym