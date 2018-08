Freestyle, Coppa del Mondo 2019: due italiani presenti all’esordio della stagione a Cardrona

Siamo ancora in estate, ma l’aria di sport invernali si avvicina: un paio di mesi e si accenderà il circo bianco. Nel frattempo però è già il momento dell’esordio per quanto riguarda lo sci freestyle: prende il via la Coppa del mondo di big air, a Cardrona, in Nuova Zelanda. Il programma prevede le run di qualificazione previste mercoledì 5 ottobre e le finali venerdì 7 settembre.

Saranno due gli azzurri presenti in terra oceanica: Ralph Welponer e Silvia Bertagna. Attesa soprattutto per Bertagna che si presenta a Cardrona da detentrice del titolo: nella passata stagione infatti la nativa di Bressanone riuscì ad agguantare al fotofinish la sfera di cristallo della specialità (ricordiamo che non è olimpica).













Foto: Pier Colombo