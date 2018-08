Federer-Kyrgios, US Open 2018: quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Terzo turno degli US Open. Roger Federer, che a Flushing Meadows non vince da dieci anni, affronta Nick Kyrgios. Un match che promette spettacolo. Da un lato la magia dello svizzero, dall’altro l’imprevidibilità dell’australiano, capace di colpi straordinari ma anche di passaggi a vuoto terribili. In palio ci sarà un posto agli ottavi contro il vincente della sfida tra il kazako Mikhail Kukushkin e l’australiano John Millman.

Tre i precedenti tra i due giocatori, con Federer in vantaggio 2-1. Roger ha vinto gli ultimi due, giocati quest’anno in semifinale a Stoccarda (vittoria al tiebreak del terzo) e lo scorso anno in semifinale a Miami (sempre al tiebreak del terzo). Kyrgios, invece, vinse il primo confronto, sulla terra rossa di Madrid nel 2015, quando giovanissimo sorprese l’asso svizzero imponendosi al tiebreak decisivo (otto tiebreak su nove set giocati in tre sfide).

Il match sarà disputato sabato 1 settembre. Non è ancora stato comunicato il programma della giornata di Flushing Meadows ma con molta probabilità l’incontro sarà giocato in sessione serale (quindi nella notte tra sabato e domenica, a partire dall’1) e trasmesso su Eurosport e in streaming su Eurosport Player.

Il programma

Sabato 1 settembre

orario ancora da definire [30] Nick Kyrgios – [2] Roger Federer













Foto: action sports / Shutterstock.com