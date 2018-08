F1, Sebastian Vettel vuole il Mondiale: “La Ferrari c’è, mettiamo la Mercedes sotto pressione. Siamo solidi e ho fiducia”

Sebastian Vettel si sta godendo gli ultimi giorni di vacanze prima di tornare al volante della Ferrari in vista del GP del Belgio in programma nel weekend del 24-26 agosto. Il tedesco è andato sotto l’ombrellone con un ritardo di 24 punti da Lewis Hamilton che ha vinto le ultime due gare approfittando anche degli errori dell’avversario per allungare in classifica generale. Seb però non molla la presa e mantiene il mirino puntato sul britannico con l’obiettivo di ridurre il distacco nelle prossime due gare in programma appunto a Spa e poi a Monza (2 settembre): il sogno Mondiale è più vivo che mai.

Vettel è infatti particolarmente combattivo come traspare dalle dichiarazioni che ha rilasciato al sito della F1: “Le cose sono girate qualche volta dalla nostra parte e altre no, ma dal mio punto di vista penso che siamo stati abbastanza solidi. L’unico errore, in Germania, è stato piccolo, ma molto costoso: non stavo nemmeno forzando e sono volato fuori. Fa male, è parte del gioco, non si può riportare indietro l’orologio, ma sono abbastanza fiducioso che se avremo la macchina con cui lottare, possiamo metterli sotto pressione e realizzare le cose nella seconda metà di stagione“.

Il tedesco ha trovato anche il modo di parlare dell’importanza della pausa estiva che spesso decide le sorti del campionato: “L’anno scorso abbiamo perso il campionato perché la nostra vettura non è stata abbastanza veloce per combattere nella parte finale della stagione, nonostante quello che è successo con i ritiri. Penso che quest’anno abbiamo invece dimostrato che la nostra macchina è più efficiente e forte e ha ancora molte potenzialità da scatenare. Sono fiducioso per le cose che sono in cantiere, dovrebbe essere un’entusiasmante seconda parte dell’anno“.













FOTOCATTAGNI