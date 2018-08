F1, Sebastian Vettel: “Vogliamo fare qualcosa di speciale a Monza”; Kimi Raikkonen: “Abbiamo una macchina per vincere”

Il weekend del GP d’Italia a Monza, 14° round del Mondiale di Formula Uno 2018, sta per entrare nel vivo. Tuttavia, questa settimana che culminerà nella gara sul tracciato brianzolo ha in sé tanti eventi da contorno, per far vivere agli appassionati, specialmente ai tifosi della Ferrari, emozioni speciali. Una serie di iniziative che vanno a comporre lo spettacolo del F.1 Milan Festival 2018, in Darsena (zona navigli a Milano). Un’occasione per ammirare dal vivo la Ferrari di F.1 e i suoi piloti in azione.

“Cerchiamo di fare qualcosa di speciale, è la prima volta che giriamo qui per le vie della città ed è bello – ha dichiarato Sebastian Vettel (fonte: gazzetta.it) – Mi sento tanto italiano perché ho mangiato molta pizza (sorride). In realtà sono tedesco, ma mi piace questo Paese e guidare per la Ferrari. È un weekend speciale per noi e la squadra e lo sento anche io che sono tedesco: speriamo di regalare grandi emozioni a Monza e con questa monoposto so che possiamo fare una grande gara“.

A queste parole fiduciose si è associato anche il compagno di squadra Kimi Raikkonen, desideroso di cancellare la brutta prova di Spa (Belgio): “Monza è la gara di casa della Ferrari, speriamo di regalare ai tifosi un grande risultato. Spingeremo al massimo e spero che il risultato finale per me sia migliore del Belgio. Noi abbiamo fiducia perché possediamo una macchina per andare forte ovunque“.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI