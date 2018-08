F1 oggi (venerdì 24 agosto) Prove libere GP Belgio : quando cominciano e come vederle in tv

Si è concluso il lungo break estivo nel Mondiale di Formula Uno e si torna, finalmente, in pista con il Gran Premio del Belgio, storico appuntamento che riporta in pista i piloti. L’occasione è di quelle uniche, dato che si sbarca su uno dei tracciati più affascinanti di tutto il calendario, con i suoi tratti veloci, le sue curve mozzafiato e lo scenario delle Ardenne che regala, spesso, anche un meteo ballerino.

Siamo pronti per il 13esimo appuntamento stagionale, che ci regalerà l’ennesima sfida tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, con l’inglese che, dopo la doppietta tra Germania e Ungheria, era schizzato a +24 punti nei confronti del rivale tedesco che, invece, si leccava le ferite dopo un inizio di campionato nel quale sembrava potesse fare la differenza.

Da oggi, quindi, inizieremo a capire chi sarà in grado di togliersi la ruggine di dosso più in fretta. La Ferrari vuole rimboccarsi le maniche e tornare dominante come ad inizio anno, in un campionato che, in queste settimane di stop, ha vissuto momenti intensi, come il passaggio annunciato di Daniel Ricciardo dalla Red Bull alla Renault, oppure l’addio di Fernando Alonso. C’è davvero di tutto per vivere un fine settimana intenso e spettacolare.

PROGRAMMA GP BELGIO 2018

Venerdì 24 agosto

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – Diretta su SkySport1 e SkySportF1

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – Diretta su SkySport1 e SkySportF1

Repliche su SkySportF1:

ore 21.00, 00.00 e 02.15.

