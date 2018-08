F1, Mondiale 2018: Lewis Hamilton contro Sebastian Vettel, chi raggiungerà il quinto titolo iridato?

Lo si sapeva già da prima che il Mondiale 2018 di Formula Uno prendesse il via, tutta la stagione sarebbe incentrata attorno al duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. I due grandi campioni, infatti, avevano un obiettivo ben definito, sopra ogni altra cosa: conquistare il quinto titolo iridato nella categoria massima del motorsport, raggiungendo il leggendario Juan Manuel Fangio. Promesse assolutamente mantenute, con i due sfidanti che hanno saputo portare l’asticella del duello fino a punte davvero incredibili, facendo toccare alla loro guida vette straordinarie. Stiamo vivendo un corpo a corpo che rimarrà negli annali e che ci regalerà un finale di stagione quanto mai elettrizzante.

Chi ci arriva nella maniera migliore, ovviamente, è Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, infatti, è reduce da due vittorie pesantissime sia a livello di punti sia perché ottenute su tracciati non ideali per la W09, e può fregiarsi di un margine di ben 24 lunghezze, praticamente una gara intera. A nove appuntamenti dalla conclusione il campione del mondo in carica ha la consapevolezza di non avere più a disposizione una vettura dominante come negli anni passati, ma che è allo stesso livello dei rivali. Proprio per questo, in numerose occasioni, ha saputo dare il proprio massimo per ottenere il miglior risultato possibile. Una continuità notevole (senza la rottura in Austria sarebbe arrivato al traguardo per oltre 35 gare consecutive) che sta pagando i dividendi e che mette in pole position verso il rush finale il pilota nato a Stevenage. Non ci è dato sapere se il Mondiale 2018 si deciderà solamente ad Adu Dhabi a fine novembre, ma i due prossimi appuntamenti, Spa e Monza, inizieranno a delineare in maniera più chiara il prosieguo del campionato.

La speranza di Sebastian Vettel, invece, è di poter prolungare il duello fino alla gara numero 21 di questo anno. Il tedesco, a differenza del rivale, è arrivato alle vacanze estive con un morale molto più basso. L’errore di Hockenheim, e l’ex Red Bull lo sa perfettamente, è uno di quelli che girano una stagione intera. Il trend portava nella sua direzione, dopo il brillante successo di Silverstone, e poteva vedere un Vettel allungare in maniera significativa in classifica generale. Invece, tutto è cambiato in un istante. Hamilton ha vinto ed è salito in vetta alla graduatoria e tutta la pressione si è trasferita sulle spalle del ferrarista che, anche a Budapest, non è stato baciato dalla fortuna. Questo break agostano servirà al pilota di Heppenheim per ricaricare le pile e ripresentarsi alle due gare, forse già decisive di Spa e Monza, nella giusta maniera. La Ferrari quest’anno ha a disposizione una vettura eccellente su tutte le piste, per cui l’imperativo sarà non commettere più errori, e minare le certezze del rivale.

Conoscendo Hamilton non sarà certo semplice farlo scendere dalla cresta dell’onda sulla quale si è issato. Il campione inglese, infatti, spesso risulta altalenante nel corso di una annata, ma quando raggiunge il suo massimo, è praticamente imbattibile. Vettel, al contrario, è più costante, ma in alcune occasioni non riesce ad esprimersi al meglio. Sia ben chiaro, fino a questo momento i due contendenti meriterebbero entrambi il successo finale, grazie ad un livello di prestazioni davvero impareggiabile, ma uno dei due, alla fine, uscirà sconfitto. Una eventualità che, soprattutto nel caso del ferrarista, lo vedrà in una situazione non semplice. Rialzarsi dopo un ko simile, non sarà come bere un bicchiere d’acqua. Hamilton e Vettel si giocano tantissimo nelle prossime nove gare. Chi avrà la meglio entrerà nella leggenda, raggiungendo Fangio e puntando il mirino su Michael Schumacher con i suoi sette titoli. Ci attende un rush finale quanto mai emozionante. Non ci rimarrà che gustarci uno spettacolo davvero storico.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hamilton e Vettel