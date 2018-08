F1, Mondiale 2018: Ferrari, ora non si può più sbagliare. Cancellare il ricordo di Singapore 2017 per lottare fino alla fine

Il Circus della Formula Uno è pronto a tornare protagonista per il 13° round del Mondiale 2018. Sul circuito di Spa (Belgio) i motori ricominceranno a rombare e la Ferrari vorrà farsi trovar pronta per affrontare l’impegno belga e immediatamente dopo quello di Monza (2 settembre) con decisione.

Gli ultimi due round non hanno riservato le soddisfazioni attese alla Rossa. Il duplice trionfo in Germania e in Ungheria di Lewis Hamilton ha proiettato l’alfiere della Mercedes in vetta alla graduatoria iridata dei piloti con 24 punti di vantaggio su Sebastian Vettel. Nonostante, infatti, la SF71H si sia dimostrata migliore, dal punto di vista della prestazione pura, il Cavallino Rampante e il suo prode cavaliere non hanno massimizzato il risultato incappando in errori e non esprimendosi al meglio in condizioni di asfalto bagnato. Ora però serve una risposta perché non si potrà sbagliare.

Ricordando quanto avvenne l’anno scorso a Singapore, con quel crash incredibile che tolse di mezzo Vettel e Kimi Raikkonen al via di un GP che doveva essere del Cavallino, la scuderia di Maranello deve accorciare le distanze fin dal weekend nelle Ardenne. Dal punto di vista tecnico ci saranno delle novità: il motore evoluto e le ali (anteriore e posteriore) modificate ad hoc per adattarsi al difficile circuito belga. Una pista che ha in sé tratti molto veloci e curvoni ad alta velocità di percorrenza, lungo i quali serve un buon equilibrio aerodinamico.

Non saranno ammesse imperfezioni dunque e sarà altresì fondamentale l’affidabilità. Parlando di una lotta assai serrata anche la consistenza delle vetture avrà un peso decisivo per centrare l’obiettivo finale. Non resta, a questo punto, che attendere i riscontri delle gare in programma.













